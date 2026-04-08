Zanellato celebra il Made in Italy con la borsa A’SPASSO® in Zashmere

(Teleborsa) - In occasione della Giornata del Made in Italy, Zanellato celebra la tradizione artigianale e l’innovazione con la nuova borsa A’SPASSO®, realizzata in Zashmere, un materiale esclusivo che ridefinisce la pelletteria contemporanea.



Ispirata al velluto e alle lavorazioni più nobili, A’SPASSO® nasce dall’incontro tra memoria storica e ricerca tecnica, reinterpretando antiche tecniche artigianali per creare una superficie morbida e avvolgente, capace di offrire un’esperienza tattile raffinata.



Al centro del progetto c’è la lavorazione 'lustralessa', un processo distintivo che esalta la luminosità naturale e la profondità cromatica della pelle, conferendo al materiale una texture vellutata e sofisticata, capace di amplificare l’eleganza e la percezione sensoriale del prodotto.



Nasce così Zashmere, un innovativo pellame effetto nabuk: morbido, corposo e vellutato, pensato per offrire un comfort sensoriale autentico e contemporaneo. Questo materiale rappresenta l’equilibrio tra densità e leggerezza, innovazione e tattilità, incarnando perfettamente lo spirito del Made in Italy: eccellenza manifatturiera, ricerca continua e capacità di emozionare attraverso il design.







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