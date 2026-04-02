Eventi e scadenze del 2 aprile 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Giovedì 02/04/2026

Appuntamenti:

Economia - Francia - Bilancio finanza pubblica della Francia

Banca d'Italia - €-coin; Ita-coin

BCE - Bollettino Economico

INPS - Osservatorio sul mercato del lavoro - Prevista la pubblicazione dell'Osservatorio sul mercato del lavoro

09:30 - XVI Conferenza MAECI - Banca d'Italia con i Delegati e gli Addetti finanziari accreditati all’estero - Farnesina, Roma - Conferenza dal titolo "Un mondo turbolento: crisi politiche, contrasti commerciali e shock economico-finanziari. Quali strategie per lo sviluppo delle esportazioni e la sicurezza economica dell'Italia?", con la partecipazione dei Delegati e degli Addetti finanziari accreditati all'estero. Interventi del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e del Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta

10:00 - "Cervelli Ribelli At Work" - The Dome – LUISS Guido Carli, Roma - Evento organizzato da Assotelecomunicazioni-Asstel e Fondazione Cervelli Ribelli ETS, in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull'Autismo. Partecipano, tra gli altri, Alessio Butti (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio), Pietro Labriola (Presidente ASSTEL), Paolo Boccardelli (Rettore Luiss Guido Carli) e Padre Paolo Benanti, tra le voci più autorevoli nel dibattito su etica e innovazione tecnologica

10:00 - Istat - Condizioni di vita e reddito delle famiglie - Anno 2025

10:30 - Attività di Governo - Ministro Urso presenta "Le Nuove Sfide del Made in Italy" - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presenta, insieme al Professor Marco Fortis, Vicepresidente e Direttore della Fondazione Edison, il Report ‘Le Nuove Sfide del Made in Italy’

12:00 - Istat - Misure di produttività | Anni 2023-2025

Aziende:

Digital Value - CDA: Bilancio

ENI - Appuntamento: Comunicato stampa - CDA: Delibera di distribuzione di riserve a titolo e in luogo del dividendo 2025 (quarta tranche)

Inwit - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati 2025 alla comunità finanziaria - CDA: Approvazione del progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025

Reti - Assemblea: Bilancio





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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