Ex Ilva, Urso: fase decisiva su cessione, siamo in dirittura arrivo

(Teleborsa) - "La trattativa per la cessione è giunta a una fase decisiva, superando tanti ostacoli. Malgrado questo siamo in dirittura d'arrivo". Lo ha detto il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, al question time alla Camera, rispondendo a un'interrogazione sull'ex Ilva.



"Ci sono tutte le condizioni di fare dell'ex Ilva un grande impianto siderurgico green che ci consente di diventare da qui a 4/5 anni l'unico Paese in Europa a produzione di acciaio interamente green", ha poi detto il ministro.



"Malgrado tutto riusciremo anche a salvare l'ex Ilva da un destino che era segnato - ha aggiunto Urso -. Con Mittal 7 miliardi di danni, qualcuno dovrà risponderne. Quando prendemmo possesso dell'azienda era in funzione soltanto un altoforno , gli altri erano stati chiusi malamente con un approvvigionamento di materie prime di appena 4 giorni: avevano programmato la chiusura, la devastazione dello stabilimento. Per riprendersi da questo c'è voluto tempo ma siamo in dirittura d'arrivo e io credo che l'azienda potrà essere ceduta al nuovo acquirente con una capacità produttiva a fine aprile di 4 milioni di tonnellate e con un programma di piena decarbonizzazione nei prossimi 5 anni".



"Mi auguro che la cessione avvenga entro la fine del mese", per consentire il proseguimento dell'attività produttiva, ha detto il Minsitro.



Su Transizione 5.0 - Assicureremo alle imprese che il nuovo piano con l'iperammortamento entri subito in vigore doppo aver rimosso il vincolo Made in Europe", ha detto il Ministro aggiungendo che "trasmetteremo entro questa settimana al Mef il decreto interministeriale".

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