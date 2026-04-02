Ex Ilva, Urso: confronto con Flacks e Jindal per offerta più significativa

(Teleborsa) - "In questo momento i commissari, come prevede la gara internazionale che è in atto, si stanno confrontando sia con i rappresentanti del fondo Flacks, sia con quelli del gruppo indiano Jindal affinché sia scelto colui che ha fatto l'offerta più significativa, sia sul piano della solidità industriale e finanziaria, sia su quello che deve garantire a Taranto e all'Italia il processo di piena decarbonizzazione".



Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso rispondendo a una domanda sull'ex Ilva durante la presentazione del rapporto 'Le nove sfide del made in Italy' "Sia Flacks che Jindal - ha spiegato - prevedono un'ulteriore diversificazione produttiva degli impianti dell'Ilva, affiancando a questo anche la produzione di acciai speciali per l'industria cantieristica, per lo spazio, per la difesa, per l'automotive. Così da fare uno stabilimento, capace di produrre acciaio a 360 gradi per tutte le necessità del nostro Paese".



"La trattativa per la cessione è giunta a una fase decisiva, superando tanti ostacoli. Malgrado questo siamo in dirittura d'arrivo", aveva detto ieri il Ministro nel corso del question time alla Camera, rispondendo a un'interrogazione sull'ex Ilva.



"Ci sono tutte le condizioni di fare dell'ex Ilva un grande impianto siderurgico green che ci consente di diventare da qui a 4/5 anni l'unico Paese in Europa a produzione di acciaio interamente green".



Condividi

```