Amazon, Jassy: abbiamo impegni con clienti che rendono prevedibili i nostri capex

(Teleborsa) - "Abbiamo impegni con i clienti che rendono prevedibili i nostri investimenti capex". Lo ha scritto il CEO di Amazon , Andy Jassy, nella sua lettera annuale agli azionisti, delineando una roadmap ambiziosa per il colosso di Seattle e mettendo l'Intelligenza Artificiale (AI) al centro assoluto della strategia di crescita a lungo termine.



Jassy ha rassicurato gli investitori sui ritorni di questa massiccia iniezione di capitali: "Non stiamo investendo circa 200 miliardi di dollari in capex nel 2026 basandoci su un'intuizione. Il recente impegno con OpenAI (oltre 100 miliardi di dollari) ne è un esempio, ma ci sono molti altri accordi con i clienti già conclusi (e non ancora annunciati) o in fase avanzata di definizione. Del capitale che prevediamo di investire in Amazon Web Services (AWS) nel 2026, gran parte del quale verrà monetizzato nel 2027-2028, abbiamo già impegni con i clienti per una porzione sostanziale".



"Siamo disposti a effettuare ingenti investimenti capex e a sopportare le difficoltà a breve termine in termini di free cash flow (FCF) per ottenere un consistente surplus di FCF a medio e lungo termine - ha aggiunto il CEO di Amazon - L'intelligenza artificiale rappresenta un'opportunità irripetibile, con una crescita attuale senza precedenti e prospettive future ancora più ampie. AWS detiene una posizione di leadership significativa grazie alla più ampia gamma di funzionalità, alla sicurezza e alle prestazioni operative più solide, alla maggiore quota di clienti e di fatturato, al forte desiderio dei clienti di eseguire la propria AI su AWS e all'opportunità di costruire quello che potrebbe diventare un nuovo pilastro per Amazon nel settore dei chip".



"Non adotteremo un approccio conservativo: stiamo investendo per diventare leader di mercato e, di conseguenza, il nostro business futuro, l'utile operativo e il flusso di cassa libero saranno notevolmente superiori", ha aggiunto.

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