Amazon, se divisione chip fosse azienda indipendente avrebbe fatturato run rate di 50 miliardi

(Teleborsa) - Amazon si trova "proprio al centro" della corsa all'Intelligenza Artificiale e "le aziende scelgono AWS per l'AI". Lo ha scritto il CEO di Amazon , Andy Jassy, nella sua lettera annuale agli azionisti, delineando una roadmap ambiziosa per il colosso di Seattle e mettendo l'AI al centro assoluto della strategia di crescita a lungo termine.



Jassy ha spiegato che, tre anni dopo il lancio commerciale, Amazon Web Services (AWS) aveva un fatturato run rate di 58 milioni di dollari. A tre anni dall'inizio di questa ondata di AI, il fatturato run rate di AWS derivante dall'AI ha superato i 15 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2026 (quasi 260 volte superiore a quello di AWS nello stesso periodo) e "continua a crescere rapidamente".



"AWS potrebbe crescere ancora più velocemente - ha spiegato il il CEO di Amazon - Nel 2025 ha aggiunto 3,9 gigawatt (GW) di nuova capacità di alimentazione, prevede di raddoppiare la capacità totale entro la fine del 2027 e sta monetizzando tale capacità non appena viene installata. Nel quarto trimestre del 2025, AWS ha registrato una crescita del 24% su base annua con un fatturato run rate di 142 miliardi di dollari. Si tratta di una crescita assoluta notevole. Eppure, permangono vincoli di capacità che generano una domanda insoddisfatta".



"Il nostro business dei chip è in forte espansione, cambia le dinamiche economiche di AWS e diventerà molto più grande di quanto la maggior parte delle persone pensi - ha evidenziato Jassy - Praticamente tutta l'intelligenza artificiale finora è stata realizzata con chip NVIDIA , ma è iniziato un nuovo cambiamento. Abbiamo una solida partnership con NVIDIA, avremo sempre clienti che scelgono di utilizzare NVIDIA e continueremo a fare di AWS la piattaforma migliore per l'esecuzione di NVIDIA. Tuttavia, i clienti desiderano un miglior rapporto prezzo-prestazioni".



Il numero uno di Amazon ha svelato che il fatturato run rate derivante dalla divisione chip (inclusi Graviton, Trainium e Nitro, la scheda di rete EC2) supera ora i 20 miliardi di dollari, con una crescita a tre cifre su base annua. "Per dare un'idea delle proporzioni rispetto ad altre aziende del settore, questo dato è in parte sottostimato, poiché attualmente monetizziamo i nostri chip solo tramite EC2 - ha sottolineato - Se la nostra divisione chip fosse un'attività indipendente e vendesse i chip prodotti quest'anno ad AWS e ad altre terze parti (come fanno altre aziende leader nel settore), il nostro fatturato run rate si aggirerebbe intorno ai 50 miliardi di dollari. La domanda per i nostri chip è talmente elevata che è molto probabile che in futuro venderemo interi rack di chip a terzi".

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