Analisi Tecnica: Brent Crude Oil dell'8/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 aprile
Seduta molto negativa per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che perde terreno, mostrando una discesa dell'8,73%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del greggio. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 105,17. Primo supporto a 91,8. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 87,35.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)