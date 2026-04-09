Ascopiave citata in Tribunale da alcuni Comuni per non aver ammesso lista

(Teleborsa) - Ascopiave ha ricevuto un atto di citazione avanti al Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, promosso dai Comuni di Spresiano e di Segusino. I due Comuni hanno impugnato la delibera del CdA del 31 marzo 2026, nella parte in cui è stata disposta l’esclusione della lista di minoranza presentata dal socio Comune di Segusino - in proprio e per delega dei Comuni di Spresiano, Trevignano, Giavera del Montello, Mareno di Piave, Pieve di Soligo, Follina e Riese Pio X (complessivamente titolari del 6,712% del capitale e del 7,846% del capitale votante) - dalla votazione assembleare per la nomina del Collegio Sindacale.



L’esclusione, si legge in una nota, è stata deliberata in ragione della inosservanza delle disposizioni dello Statuto Sociale per la presentazione delle liste.



L’udienza di prima comparizione presso il Tribunale di Venezia è fissata, salvi rinvii, per il 14 ottobre 2026. Nell’atto di citazione è stato preannunciato che verranno richiesti provvedimenti cautelari con separato ricorso.



La società, si riserva ogni valutazione in merito.

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