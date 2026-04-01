A2A, Comuni di Milano e Brescia presentano lista per CdA con conferma Mazzoncini

(Teleborsa) - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha indicato - per successiva nomina assembleare - i componenti del Consiglio di Amministrazione di A2A : Roberto Tasca, in qualità di Presidente, Gaia Griccioli, Mario Gualtiero Francesco Motta, Elisabetta Pistis.



La sindaca di Brescia Laura Castelletti ha indicato quali membri per la formazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione Flavio Pasotti, in qualità di vicepresidente, Elisabetta Cristiana Bombana, Nicla Picchi e Maurizio Tira come consiglieri.



Renato Mazzoncini è stato indicato come membro condiviso tra le due Amministrazioni comunali.



Inoltre per quanto riguarda i componenti del Collegio sindacale, Simonetta Ciocchi è stata indicata dal Comune di Brescia e Sergio Carteny dal Comune di Milano.

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