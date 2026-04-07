Banco BPM, Glass Lewis raccomanda di votare per lista CdA per ridurre non prevedibilità dei risultati
(Teleborsa) - Il proxy advisor Glass Lewis raccomanda agli azionisti di Banco BPM di votare per la lista di candidati presentata dal CdA uscente in occasione dell'assemblea che rinnoverà i vertici della banca il 16 aprile, compresa la riconferma del presidente Massimo Tononi e dell'AD Giuseppe Castagna. "Una raccomandazione a sostegno della lista presentata dal board sembra la migliore per ridurre il più possibile la non prevedibilità dei risultati" del voto, spiega il proxy advisor, secondo quanto scrive Radiocor.
Visti i curriculum dei candidati, "ogni possibile risultato assicurerà probabilmente un numero di consiglieri indipendenti significativamente superiore alle soglie minime". Glass Lewis nota invece che il numero di candidati presentati dal primo azionista Credit Agricole, "sembra inusuale in base alle comuni pratiche di mercato". Vista la composizione dell'azionariato, inoltre, il proxy nota che "è molto probabile che le liste di minoranza ottengano complessivamente più del 20% dei voti", ottenendo così "un maggior numero di posti in consiglio". Esiste quindi la possibilità che la lista del CdA "non ottenga la maggioranza a scapito di una lista, quella dell'Agricole, "con meno di 12 candidati".
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