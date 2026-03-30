Piazza Affari: perdite consistenti per BFF Bank
(Teleborsa) - Scende sul mercato la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che soffre con un calo del 59,91%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di BFF Bank rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
La situazione di medio periodo di BFF Bank resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1,292 Euro. Supporto visto a quota 1,267. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1,317.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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