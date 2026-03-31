Piazza Affari: su di giri BFF Bank
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che mostra una salita bruciante del 14,86% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di BFF Bank, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di BFF Bank segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,482 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,734. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,317.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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