Piazza Affari: su di giri BFF Bank

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione , che mostra una salita bruciante del 14,86% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di BFF Bank , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di BFF Bank segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,482 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,734. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,317.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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