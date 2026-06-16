Frasers in rosso su downgrade RBC

(Teleborsa) - Mattinata difficile per Frasers
a Londra, con le azioni del rivenditore britannico di articoli sportivi che scendono di oltre il 5% dopo essere state declassate a "underperform"
da "sector perform" da parte di RBC Capital Markets.
La settimana scorsa Frasers ha presentato un’offerta pubblica di acquisto
volontaria su Hugo Boss
a 38 euro per azione, corrispondente a circa il 73,9% del capitale sociale che non possiede già, per un costo di circa 1,98 miliardi di euro.
RBC stima che l’operazione sarebbe leggermente accrescitiva per l’utile per azione a quel prezzo, ma aumenterebbe il rapporto di leva
tra debito netto ed EBITDA da circa 1,3 volte a circa 2 volte.
"Vediamo la possibilità che Frasers debba pagare di più per assicurarsi il 100% di BOSS", hanno scritto gli analisti, sottolineando che l’offerta rappresentava solo un premio del 4% rispetto al prezzo delle azioni prima dell’annuncio.
Inoltre Frasers ha lanciato un’offerta di acquisto senza premio
per l'australiana Accent Group
a 0,65 dollari australiani per azione per il 77,1% che non possiede già, con un costo implicito di circa 390,8 milioni di dollari australiani.
Il team di RBC che segue Accent si aspetta che Frasers possa dover offrire un premio
per ottenere l’accettazione degli azionisti.
Frasers ha recentemente annunciato un programma di buyback
da 70 milioni di sterline, dopo un programma analogo annunciato a dicembre 2025, con il nuovo programma che dovrebbe avere inizio il 16 giugno.
Per riflettere l’attività di riacquisto di azioni proprie, gli analisti hanno alzato la stima
dell’utile per azione rettificato per il 2026 a 95,6 pence da 93,6 pence e quella per l’anno fiscale 2027 a 103,7 pence da 100,8 pence. Inoltre, per il 2026 il broker prevede ricavi di 5,19 miliardi di steline, in crescita del 5,4% su base annua, con un utile ante imposte sottostante di 555 milioni, in calo dello 0,9%.