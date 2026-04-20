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Borsa: Risultato negativo per Francoforte, in flessione dell'1,15%

Il DAX termina gli scambi a 24.417,8 punti

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Francoforte, in flessione dell'1,15%
Si è mossa in territorio negativo Francoforte, in ribasso dell'1,15%, archiviando la giornata a 24.417,8 punti.
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