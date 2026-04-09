Francoforte: andamento negativo per Gerresheimer

(Teleborsa) - Rosso per la società di packaging , che sta segnando un calo del 2,16%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Gerresheimer rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico del produttore di contenitori mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 16,97 Euro con area di resistenza individuata a quota 17,56. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 16,73.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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