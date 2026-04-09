Francoforte: rosso per TUI

(Teleborsa) - Ribasso per TUI , che presenta una flessione del 2,99%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di TUI , che fa peggio del mercato di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di TUI rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 7,085 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6,937. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 7,233.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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