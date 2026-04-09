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Londra: movimento negativo per Fresnillo

Migliori e peggiori
Londra: movimento negativo per Fresnillo
(Teleborsa) - Ribasso per il leader mondiale dell'argento, che presenta una flessione dell'1,82%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100, ad evidenza del fatto che il movimento di Fresnillo subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Fresnillo rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 35,82 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 35,37. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 36,28.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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