Mediocredito Centrale, ricevute manifestazioni di interesse per BdM Banca

(Teleborsa) - Mediocredito Centrale ha ricevuto alcune manifestazioni di interesse per l'acquisto della partecipazione detenuta in BdM Banca. Lo si legge in una nota, dove aggiunge che si riserva di valutarle attentamente "nell'ambito di un processo competitivo che abbia come obiettivi la tutela dei dipendenti e la crescita della banca e del territorio". L'attenzione di soggetti terzi verso BdM Banca "conferma la sua attrattività e solidità dopo un percorso di risanamento dei conti e rilancio intrapreso negli ultimi anni", viene aggiunto.

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