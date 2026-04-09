Mexedia valuta possibili iniziative di sviluppo industriale con altri operatori

(Teleborsa) - Mexedia , società tecnologica italiana quotata su Euronext Growth Paris, ha detto di essere impegnata nella valutazione di possibili iniziative di sviluppo, anche attraverso interlocuzioni con operatori attivi nel proprio settore di riferimento, nell’ambito della propria evoluzione industriale e del rafforzamento della struttura operativa.



Tali interlocuzioni si inseriscono in una progressiva focalizzazione delle attività e in un miglioramento della qualità dei ricavi, in linea con le azioni avviate nel 2024 e proseguite nel 2025. Le iniziative allo studio sono orientate a individuare opportunità coerenti con tale evoluzione, con l’obiettivo di consolidare le attività e migliorare il profilo economico-finanziario, mantenendo un approccio selettivo.



Le valutazioni in corso si inseriscono in questo contesto e si prevede possano evolvere nel corso dei prossimi mesi, in funzione delle condizioni di mercato e delle analisi in corso. Le attività sono attualmente in fase di valutazione e non sono stati assunti impegni vincolanti.



"Nel corso del 2025 il Gruppo ha intrapreso un percorso di razionalizzazione e maggiore focalizzazione delle attività, che ha contribuito a un miglioramento della performance operativa - ha detto l'AD Paolo Bona - In questo contesto, continuiamo a valutare possibili iniziative di sviluppo, mantenendo un approccio selettivo e coerente con il percorso intrapreso. Le eventuali operazioni saranno valutate sulla base della loro capacità di contribuire al rafforzamento della struttura operativa e al miglioramento progressivo del profilo economico-finanziario".

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