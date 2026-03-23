Milano 14:23
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Dow Jones 20-mar
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Analisi Tecnica: EUR/GBP del 22/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 22/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 marzo

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross Euro contro la valuta britannica, che in chiusura evidenzia un -0,14%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 0,8636. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 0,8702. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 0,8768.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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