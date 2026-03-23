Banco Desio e Italiana Assicurazioni, nuova partnership nel comparto Protection fino al 2034

(Teleborsa) - Banco di Desio e della Brianza , istituto bancario quotato a Borsa Italiana dal 1995 con 275 filiali e un totale attivo di oltre 19 miliardi di euro, ha siglato un nuovo accordo di bancassicurazione nel segmento Protection con Italiana Assicurazioni, compagnia del gruppo Reale Mutua. L'intesa, che avrà durata fino al 2034, segue un analogo accordo già concluso lo scorso anno nel comparto Vita e amplia ulteriormente la collaborazione tra i due gruppi.



L'accordo prevede lo sviluppo e la commercializzazione di soluzioni assicurative dedicate a clientela retail, famiglie e PMI, con coperture nei rami malattia, long term care, TCM, multirischio casa, infortuni e PPI. Le parti stimano una crescita media annua dei premi superiore al 10% per almeno i prossimi cinque anni. È previsto inoltre un modello operativo integrato con iniziative congiunte su sviluppo prodotto, formazione della rete distributiva e integrazione tecnologica. Le due società hanno anche sottoscritto una lettera di intenti per valutare la costituzione di una Managing General Agency (MGA) comune.



Alessandro Decio, Amministratore Delegato di Banco Desio, ha dichiarato: "Questa nuova partnership nel segmento Protection rappresenta un ulteriore passo avanti nello sviluppo della nostra strategia di bancassicurazione e ci consentirà di ampliare l'offerta di soluzioni assicurative dedicate a famiglie, professionisti e piccole e medie imprese, dando una ulteriore forte spinta alla crescita dei ricavi commissionali della Banca."



Luca Colombano, Direttore Generale di Italiana Assicurazioni, ha aggiunto: "Oggi non parliamo più di singole iniziative o di accordi tattici, ma di un vero modello strutturale di bancassurance. Italiana viene sempre più riconosciuta come un assicuratore completo, Vita e Danni, con una visione industriale multicanale e prospettica, capace di investire, di costruire e di rimanere nel tempo."

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