Mexedia impegnata nella razionalizzazione del perimetro dopo perdita di 21 milioni di euro

(Teleborsa) - Mexedia , società tecnologica italiana quotata su Euronext Growth Paris, ha intrapreso un insieme di azioni mirate alla razionalizzazione

del perimetro operativo e a una progressiva maggiore focalizzazione delle attività, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei ricavi e il profilo economico-finanziario complessivo.



La disciplina gestionale rappresenta una leva centrale per garantire coerenza tra obiettivi strategici e attività operative, favorendo un progressivo rafforzamento del profilo di marginalità, si legge in una nota. L'approccio adottato dal Gruppo si basa inoltre su una crescente integrazione tra dimensione operativa e controllo gestionale, con un'attenzione costante alla qualità dei flussi, all'efficienza dei processi e alla sostenibilità delle scelte nel medio-lungo periodo.



"La disciplina gestionale rappresenta un elemento centrale nel percorso di evoluzione del Gruppo - ha commentato l'AD Paolo Bona - Le azioni intraprese nel corso dell'ultimo esercizio sono orientate a migliorare l'efficienza operativa e a rafforzare il profilo economico-finanziario in modo sostenibile. Il lavoro avviato richiede continuità e rigore nell'esecuzione, con un'attenzione costante all'equilibrio economico-finanziario e alla selezione delle priorità operative, in un contesto che richiede un approccio selettivo e capacità di adattamento operativo".



Lo scorso 30 marzo Mexedia ha fatto sapere di aver chiuso il 2025 con ricavi consolidati pari a 118,1 milioni di euro (+62% rispetto a 72,9 milioni nel 2024), margine lordo a 10,2 milioni di euro (+38,2%), EBITDA a -1,2 milioni di euro (in miglioramento rispetto a -23,4 milioni nel 2024), risultato netto a -21,2 milioni di euro (+20,3% rispetto a -26,7 milioni nel 2024), posizione finanziaria netta a -34,7 milioni di euro (in miglioramento rispetto a -47,6 milioni nel 2024).

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