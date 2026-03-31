Bankitalia, attività nette in valuta scendono a 53,4 miliardi di euro con deprezzamento dollaro

(Teleborsa) - Al termine del 2025 le attività nette in valuta
di Banca d'Italia ammontavano a 53,4 miliardi di euro
(56,8 alla fine del 2024). È quanto emerge dal bilancio dell'esercizio 2025
, approvato oggi dall'Assemblea ordinaria dei Partecipanti al capitale.
La diminuzione (-3,4 miliardi) è dovuta al deprezzamento rispetto all'euro
delle principali valute detenute in portafoglio (-5,7 miliardi), soprattutto dei dollari statunitensi, solo in parte compensato dall'aumento delle consistenze complessive (+2,3 miliardi).