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Bankitalia, attività nette in valuta scendono a 53,4 miliardi di euro con deprezzamento dollaro

Finanza
Bankitalia, attività nette in valuta scendono a 53,4 miliardi di euro con deprezzamento dollaro
(Teleborsa) - Al termine del 2025 le attività nette in valuta di Banca d'Italia ammontavano a 53,4 miliardi di euro (56,8 alla fine del 2024). È quanto emerge dal bilancio dell'esercizio 2025, approvato oggi dall'Assemblea ordinaria dei Partecipanti al capitale.

La diminuzione (-3,4 miliardi) è dovuta al deprezzamento rispetto all'euro delle principali valute detenute in portafoglio (-5,7 miliardi), soprattutto dei dollari statunitensi, solo in parte compensato dall'aumento delle consistenze complessive (+2,3 miliardi).
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