Milano tiene la posizione, Borse europee deboli per dubbi su de-escalation

(Teleborsa) - Seduta debole per le Borse europee, dopo il rally di ieri
, visto che gli sviluppi delle ultime ore ridimensionano chiaramente le prospettive di una de-escalation duratura
. Sebbene il cessate il fuoco annunciato rappresenti una svolta, in questa fase non si traduce in una de-escalation operativa sul terreno: il Libano le operazioni militari continuano su diversi fronti, soprattutto tra Israele e Hezbollah, mentre la situazione nello Stretto di Hormuz rimane instabile, con continue interruzioni del traffico marittimo. Questa fragilità è rafforzata dalle dichiarazioni provenienti da Teheran: il Presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha accusato gli Stati Uniti di aver violato i termini del cessate il fuoco meno di 24 ore dopo la sua entrata in vigore, richiamando una "storica sfiducia" nei confronti di Washington.
Sul fronte macroeconomico
, la produzione industriale in Germania
ha registrato
un calo inaspettato a febbraio, diminuendo dello 0,3% rispetto al mese precedente, in base ai dati dell'Ufficio federale di statistica, mentre gli analisti si aspettavano un aumento dello 0,6%.
Per quanto riguarda le banche centrali
, dai verbali della riunione di marzo della Fed
è emerso
che un numero crescente di membri ora sostiene un'analisi a due facce, che integri esplicitamente la possibilità di ulteriori rialzi dei tassi qualora l'inflazione dovesse rimanere stabilmente al di sopra dell'obiettivo. I dati statunitensi attesi oggi alle 14:30 (reddito, consumi, inflazione PCE) affineranno il quadro, anche se il loro impatto potrebbe rimanere secondario rispetto alla geopolitica.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,167. Sostanzialmente stabile l'oro
, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 4.722,8 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 3,25%.
Sale lo spread
, attestandosi a +78 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale
pari al 3,76%. Tra gli indici di Eurolandia
piccola perdita per Francoforte
, che scambia con un -0,66%, senza slancio Londra
, che negozia con un +0,12%, e tentenna Parigi
, che cede lo 0,31%. Piazza Affari
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,01% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 49.515 punti. Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(-0,16%); in frazionale calo il FTSE Italia Star
(-0,36%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, ben impostata Italgas
, che mostra un incremento del 2,27%. Tonica A2A
che evidenzia un bel vantaggio del 2,06%. In luce Terna
, con un ampio progresso dell'1,54%. Tenaris
avanza dell'1,20%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su DiaSorin
, che ottiene -2,31%. Sotto pressione Fincantieri
, con un forte ribasso dell'1,82%. Soffre Moncler
, che evidenzia una perdita dell'1,62%. Preda dei venditori Amplifon
, con un decremento dell'1,60%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Comer Industries
(+4,12%), GVS
(+2,24%), Caltagirone SpA
(+2,13%) e BFF Bank
(+1,95%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su NewPrinces
, che ottiene -2,06%. Si concentrano le vendite su Philogen
, che soffre un calo dell'1,95%. Vendite su Safilo
, che registra un ribasso dell'1,86%. Seduta negativa per Brembo
, che mostra una perdita dell'1,78%.