New York: prevalgono le vendite su Palantir Technologies

(Teleborsa) - Retrocede molto la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo , che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,78%.



Lo scenario su base settimanale di Palantir Technologies rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Palantir Technologies suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 127,3 USD con tetto rappresentato dall'area 137,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 123,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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