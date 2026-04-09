New York: prevalgono le vendite su Palantir Technologies
(Teleborsa) - Retrocede molto la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,78%.
Lo scenario su base settimanale di Palantir Technologies rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Palantir Technologies suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 127,3 USD con tetto rappresentato dall'area 137,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 123,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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