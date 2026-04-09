Parigi: giornata depressa per Saint Gobain

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di materiali edili , in flessione dell'1,89% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Saint Gobain evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società attiva nell'edilizia rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di breve periodo di Saint Gobain mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 75,57 Euro. Rischio di discesa fino a 74,37 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 76,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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