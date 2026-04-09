Parigi: scambi negativi per LVMH

(Teleborsa) - Pressione sulla holding francese , che tratta con una perdita del 3,30%.



Il movimento di LVMH , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del CAC40 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





L'esame di breve periodo della multinazionale del lusso classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 491 Euro e primo supporto individuato a 477,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 504,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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