Parigi: in rally LVMH
(Teleborsa) - Protagonista la holding francese, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,63%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di LVMH più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico della multinazionale del lusso perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 492,8 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 502,8. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 487,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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