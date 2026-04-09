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Pesante sul mercato di New York Workday

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di New York Workday
Ribasso per il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, che passa di mano in perdita del 6,68%.
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