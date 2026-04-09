Piazza Affari: andamento negativo per Ferrari

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il cavallino rampante di Maranello , che mostra un decremento dell'1,95%.



L'andamento di Ferrari nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di breve periodo di Ferrari mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 299,9 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 294,6. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 305,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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