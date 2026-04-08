Piazza Affari: in rally Ferrari
(Teleborsa) - Protagonista il cavallino rampante di Maranello, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,66%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE MIB. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Il grafico attuale di Ferrari evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 303,2 Euro. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 308,5. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 300,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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