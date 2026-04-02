Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
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Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Piazza Affari: performance negativa per Ferrari

Migliori e peggiori
Piazza Affari: performance negativa per Ferrari
(Teleborsa) - Pressione sul cavallino rampante di Maranello, che tratta con una perdita del 2,35%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Ferrari rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di medio periodo di Ferrari ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 293,9 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 299,2, mentre il primo supporto è stimato a 288,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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