Piazza Affari: in calo Brembo
(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli, con una flessione dell'1,95%.
La tendenza ad una settimana di Brembo è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo del re dei sistemi frenanti resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 8,397 Euro. Supporto visto a quota 8,207. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 8,587.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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