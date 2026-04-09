Piazza Affari: in calo Brembo

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l' azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli , con una flessione dell'1,95%.



La tendenza ad una settimana di Brembo è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La situazione di medio periodo del re dei sistemi frenanti resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 8,397 Euro. Supporto visto a quota 8,207. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 8,587.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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