Milano 16:33
47.056 -0,08%
Nasdaq 16:33
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Dow Jones 16:33
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Londra 16:33
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Francoforte 16:33
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Piazza Affari: lieve rialzo per il comparto utility in Italia

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Piazza Affari: lieve rialzo per il comparto utility in Italia
Il Settore utility italiano fa un piccolo salto in avanti dello 0,60%, portandosi a 54.578,45 punti.
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