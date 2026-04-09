Piazza Affari: positiva la giornata per Ferretti

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del costruttore di yacht di lusso , con una variazione percentuale del 2,24%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ferretti , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 4,075 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 3,915. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 3,815 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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