Piazza Affari: risultato positivo per Tenaris
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas, che tratta in utile del 2,28% sui valori precedenti.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB, ad evidenza del fatto che il movimento di Tenaris subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'azienda che opera nel settore siderurgico, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 25,78 Euro. Primo supporto visto a 25,28. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 24,96.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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