Piazza Affari: calo per Tenaris

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas , che presenta una flessione del 3,55%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Tenaris rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





L'esame di breve periodo dell' azienda che opera nel settore siderurgico classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 24,93 Euro e primo supporto individuato a 23,99. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 25,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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