Piazza Affari: scambi negativi per Moncler

(Teleborsa) - Rosso per l' azienda nota per i piumini , che sta segnando un calo del 2,17%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Moncler rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Allo stato attuale lo scenario di breve dell' azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 53,69 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 52,89. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 54,49.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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