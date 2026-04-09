Piazza Affari: si concentrano le vendite su Brunello Cucinelli
(Teleborsa) - Sottotono il re del cachemire, che passa di mano con un calo dell'1,81%.
Il trend di Brunello Cucinelli mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo del gruppo di Solomeo sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 80,19 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 78,63. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 81,75.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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