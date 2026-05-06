Piazza Affari: balza in avanti Brunello Cucinelli
(Teleborsa) - Scambia in profit il re del cachemire, che lievita del 3,16%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Brunello Cucinelli, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del gruppo di Solomeo. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Brunello Cucinelli evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 86,07 Euro. Primo supporto a 83,15. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 81,41.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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