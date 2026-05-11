Piazza Affari: rosso per Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Ribasso per il re del cachemire , che presenta una flessione del 2,63%.



La tendenza ad una settimana di Brunello Cucinelli è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve del gruppo di Solomeo rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 84,23 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 82,11. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 86,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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