Polestar, miglior primo trimestre di sempre con 13.126 vendite retail

(Teleborsa) - Polestar , marchio svedese di auto elettriche, ha registrato vendite retail stimate pari a 13.126 vetture nel primo trimestre 2026, segnando una crescita del 7% rispetto allo stesso periodo del 2025. Alla fine del trimestre sono operativi 230 punti vendita, rispetto ai 154 di fine Q1 2025, pari a un incremento del 50%.



"Dopo un 2025 da record, abbiamo raggiunto il miglior risultato di sempre per un primo trimestre, con 13.126 vetture vendute - ha detto il CEO Michael Lohscheller - La crescita del 7% rispetto al primo trimestre dello scorso anno, sostenuta da ottime performance in mercati chiave come Australia, Germania, Svezia, Corea del Sud e Regno Unito, è la dimostrazione dell’impegno dei nostri team e della solidità del posizionamento del brand".



In Italia, Polestar ha registrato 162 immatricolazioni nel primo trimestre 2026, rispetto alle 90 dello stesso periodo del 2025, corrispondenti a una crescita dell’80%.



"Il risultato ottenuto nel primo trimestre conferma la crescente rilevanza del nostro mercato e la forte risposta dei clienti verso il brand, complice anche una presenza più capillare sul territorio grazie alle nuove aperture di Bari e Udine", ha commentato Elettra Benelli, Managing Director di Polestar Italia.

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