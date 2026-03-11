Milano 11:37
CAREL Industries, Equita alza target price dopo quarto trimestre meglio delle attese
(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 25,20 euro per azione (+3%) il target price su CAREL Industries, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti per raggiungere alta efficienza energetica nei mercati del condizionamento dell'aria e della refrigerazione, confermando la raccomandazione "Hold" sul titolo.

Dopo un quarto trimestre del 2025 migliore delle attese su tutta la linea, grazie principalmente ad una miglior crescita organica, la banca d'affari ha confermato la crescita organica del +10,5% sul 2026 (in linea all'andamento del 2025 e a dispetto di un confronto più sfidante soprattutto dal secondo trimestre in avanti). Migliorata la stima sull'EPS 2026-27 del +3% incorporando il beat sul quarto trimestre.

Osservando che CAREL Industries sta trattando a 2026 Adj. PE=ca. 31x (vs media storica di ca. 33x BF e a sconto del ca. 25% su Belimo), il broker scrive: "La reazione di ieri è più che giustificata (+9%) a nostro avviso. Apprezziamo l'equity story di CAREL Industries e crediamo che il titolo possa recuperare la sotto-performance di inizio anno; detto questo preferiamo aspettare miglior visibilità sull'andamento della top-line".
