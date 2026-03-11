CAREL Industries, Equita alza target price dopo quarto trimestre meglio delle attese

Equita

CAREL Industries

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+3%) ilsu, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti per raggiungere alta efficienza energetica nei mercati del condizionamento dell'aria e della refrigerazione, confermando la" sul titolo.Dopo un, grazie principalmente ad una miglior crescita organica, la banca d'affari ha confermato la crescita organica del +10,5% sul 2026 (in linea all'andamento del 2025 e a dispetto di un confronto più sfidante soprattutto dal secondo trimestre in avanti). Migliorata la stima sull'EPS 2026-27 del +3% incorporando il beat sul quarto trimestre.Osservando che CAREL Industries sta trattando a 2026 Adj. PE=ca. 31x (vs media storica di ca. 33x BF e a sconto del ca. 25% su Belimo), il broker scrive: "La reazione di ieri è più che giustificata (+9%) a nostro avviso. Apprezziamo l'equity story di CAREL Industries edetto questo preferiamo aspettare miglior visibilità sull'andamento della top-line".