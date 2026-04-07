Ferragamo, Barclays alza target price su attese di vendite retail positive nel primo trimestre

(Teleborsa) - Barclays ha incrementato a 5,50 euro per azione (+12%) il target price su Salvatore Ferragamo , maison del lusso italiana quotata su Euronext Milan, confermando la raccomandazione "Underweight" sul titolo in vista della pubblicazione dei risultati di vendita del primo trimestre 2026 il 14 maggio.



Nel complesso, gli analisti prevedono un fatturato netto di 203 milioni di euro, in calo dell'1% a tassi di cambio costanti. Si aspettano che il trend retail rimanga positivo, con una crescita del 5% nel primo trimestre, il che rappresenterebbe il terzo trimestre consecutivo di crescita per il marchio. Tuttavia, prevedono che il settore Wholesale rimanga negativo, con un calo del 18%.



Barclays ha rivisto al rialzo le previsioni di EBIT per l'esercizio 2026 a 31 milioni di euro rispetto ai 26 milioni di euro previsti in precedenza e aumentaro la stima di utile per azione (EPS) per l'esercizio 2026 a 0,01 euro rispetto a -0,05 euro, il che riflette in particolare i risultati dell'esercizio 2025 migliori del previsto.



"Manteniamo il nostro giudizio Underweight in quanto prevediamo un potenziale di crescita limitato e riteniamo che Ferragamo rimanga un marchio più vulnerabile nel settore, essendo ancora in una fase di transizione e continuando a lavorare per rafforzare l'attrattiva del marchio", si legge nella ricerca.

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