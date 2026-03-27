Regno Unito: vendite al dettaglio in frenata a febbraio, ma il calo risulta meno marcato delle attese

(Teleborsa) - Frenano le vendite al dettaglio in Regno Unito a febbraio. Secondo l'Office for National Statistics, le vendite retail hanno segnato un decremento dello 0,4% su base mensile, dopo il +2% registrato a gennaio e contro il -0,6% del consensus.



Su base annua si registra una debole crescita, pari al 2,5%, rispetto al +4,8% di gennaio, contro aspettative per un +2,1%.



Le vendite al dettaglio core, che escludono i carburanti, sono scese dello 0,4% su mese, dopo il +2,2% del mese precedente e contro attese per un -0,8%. Su anno, il dato core ha segnato un +3,4% rispetto al +5,9% precedente e al +2,9% atteso.

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