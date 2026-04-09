Milano 10:55
46.925 -0,35%
Nasdaq 8-apr
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Dow Jones 8-apr
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Londra 10:55
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Produzione industriale Spagna (YoY) in febbraio

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Produzione industriale Spagna (YoY) in febbraio
Spagna, Produzione industriale in febbraio su base annuale (YoY) -1,1%, in calo rispetto al precedente -0,2% (la previsione era +1,5%).
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