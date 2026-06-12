Appuntamenti macroeconomici del 12 giugno 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Venerdì 12/06/2026
06:30 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 0,8%; preced. -0,4%)
08:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,6%; preced. 2,9%)
08:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,6%)
08:00 Regno Unito: Produzione industriale, annuale (atteso -0,1%; preced. 0%)
08:00 Regno Unito: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,2%)
08:00 Regno Unito: Bilancia commerciale beni (atteso -22,5 Mld £; preced. -27,22 Mld £)
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,4%; preced. 2,2%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 1%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,2%; preced. 3,2%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,4%)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 46,6 punti; preced. 44,8 punti)
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