Rally di CoreWeave, festeggia l'accordo con Meta

(Teleborsa) - Si muove in cauto rialzo il titolo CoreWeave
con un +1%, dopo che l'azienda del New Jersey ha annunciato un nuovo accordo con Meta Platforms
di 21 miliardi di dollari.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che la startup di intelligenza artificiale
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,47%, rispetto a +3,89% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 93,35 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 85,52. L'equilibrata forza rialzista di CoreWeave
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 101,2.