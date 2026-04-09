CoreWeave, accordo da 21 miliardi di dollari per il cloud AI con Meta

(Teleborsa) - CoreWeave ha annunciato un accordo ampliato a lungo termine con Meta Platforms per la fornitura di capacità cloud AI fino a dicembre 2032 per un valore di circa 21 miliardi di dollari. Con questo accordo, le due società consolidano la loro collaborazione, rafforzando il supporto allo sviluppo e all'implementazione dell'IA da parte di Meta.



La capacità dedicata sarà distribuita in diverse sedi e includerà alcune delle prime implementazioni della piattaforma NVIDIA Vera Rubin. Il nuovo accordo, si legge in una nota, è un segnale della crescente domanda del settore di infrastrutture ad alte prestazioni in grado di supportare carichi di lavoro AI sempre più complessi e su larga scala.



"Questo è un ulteriore esempio di come le aziende leader scelgano il cloud AI di CoreWeave per gestire i loro carichi di lavoro più impegnativi", ha dichiarato Michael Intrator, co-fondatore e CEO di CoreWeave.





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