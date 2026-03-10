Circle, Alkemia Capital entra nel capitale per accelerare il piano al 2029

Circle

(Teleborsa) -, PMI innovativa quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella digitalizzazione della logistica, ha deliberato la vendita di(pari a circa il 2,90% del capitale sociale) a favore di. L'operazione è avvenuta tramite il(Private Investment in Public Equity), focalizzato su società ad alto tasso di innovazione.Il, già sottoscritto ed eseguito, prevede un corrispettivo fisso di, per un controvalore complessivo di circa. Il prezzo è stato determinato sulla base della media ponderata dei prezzi ufficiali (VWAP) degli ultimi 90 giorni solari.Per Circle, la vendita genera unasignificativa, pari a circa(+20% rispetto al valore di carico), garantendo liquidità immediata per sostenere l'attività caratteristica e nuovi investimenti.L'ingresso di Alkemia quale partner strategico mira ad accelerare l'implementazione del. Oltre alla diversificazione della base azionaria con un investitore istituzionale di elevato standing, l'operazione permetterà di incrementare il flottante e favorire la stabilità degli scambi sul titolo. Il regolamento dell'operazione (settlement) avverrà tramite modalità DVP il giorno lavorativo successivo alla data odierna.Una volta perfezionata l’Operazione, le residuali Azioni Proprie detenute da Circle saranno pari a, rappresentative di circa lo 0,07% del, rappresentato da n. 781.865 azioni ordinarie. Per effetto di quanto sopra ilsarà pari a 1.596.969 azioni ordinarie, corrispondenti al 33,40% del capitale sociale., Managing Partner di Alkemia, ha commentato: "Siamo estremamente soddisfatti di fare il nostro ingresso nel capitale di Circle, una realtà che incarna perfettamente la tesi d'investimento del nostro fondo PIPE focalizzato su eccellenze quotate ad alto tasso di innovazione. Seguiamo con attenzione il percorso del Gruppo e siamo convinti che Circle presenti importanti prospettive di crescita, grazie a un posizionamento distintivo nella digitalizzazione della logistica e del Green Deal. In qualità di partner finanziario strategico, siamo lieti di poter supportare l’accelerazione del piano approvato da Circle, contribuendo a un progetto che coniuga solidità industriale e visione tecnologica d’avanguardia"., presidente di Circle Group, ha aggiunto: "L’operazione consente di rafforzare la qualità della nostra compagine azionaria e l’ingresso di un investitore istituzionale qualificato come Alkemia, mantenendo al contempo una struttura del capitale equilibrata e coerente con i nostri obiettivi di crescita. Inoltre, le ulteriori disponibilità finanziarie generate consentiranno di accelerare gli sviluppi di prodotto in corso e nuove operazioni M&A in valutazione. Il focus su innovazione e tecnologia del fondo siamo certi possa accompagnare l'ulteriore sviluppo di Circle anche negli anni a venire in linea con il piano "Connect 4 Agile Growth".